Сегодня, 28 июня, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о праздновании в Украине Рождества по западному обряду - 25 декабря, а не 7 января.

Соответствующая запись появилась в карте законопроекта.

Также предлагается перенести День защитников и защитниц отечества - с 14 на 1 октября, а День Украинской Государственности - с 28 на 15 июля.

Напомним, 13 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня медицинского работника 27 июля.

Ранее Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект №9278, которым предусмотрен перенос празднования Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне на 8 мая.

Война в Украине идет 490-й день. Мы следим за новостями 28 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера вечером РФ двумя ракетами ударила по Краматорску. Была разрушена пиццерия. На утро известно о восьми погибших, трое из которых дети. Пострадали 56 человек. На фронте сообщают о продвижении ВСУ в районе Бахмута.

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