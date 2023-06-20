Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отмену штрафов за пребывание в общественном транспорте и публичных местах без масок.

Согласно тексту документа, Кабмин предлагает отменить норму Кодекса об административных нарушениях, в которой сказано, что за пребывание без маски в транспорте или общественных зданиях во время карантина полагается штраф от 10 до 15 необлагаемых налогом минимумов.

В этом же законопроекте Кабмин детальнее прописал статью Уголовного кодекса о нарушении санитарных правил для предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Теперь эта статья состоит из трех пунктов - добавлена уголовная ответственность за нарушение санитарных правил и норм, если оно произошло во время действия карантина, установленного Кабмином.

Максимальная санкция по этому пункту составляет до 3 лет ограничения или лишения свободы. А в случае, если такие действия приведут к гибели людей или другим тяжелым последствиям, грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 11 марта 2020 года Украина объявила общенациональный карантин в связи с коронавирусом, а ВОЗ - пандемию коронавируса.

Той же весной власти обязали в общественных местах использовать индивидуальные средства защиты для лица.

В начале мая этого года Минздрав анонсировал отмену карантина из-за коронавируса в Украине, хотя де-факто его почти никто не соблюдает.