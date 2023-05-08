В Украине готовятся к отмене карантина из-за коронавируса, однако конкретных дат пока нет. На днях ВОЗ заявила об отмене статуса пандемии для Covid-19.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Мы рассматриваем отмену всего этого. Однако к этому надо подготовиться. Сейчас мы оценим состояние готовности отмены всех карантинных ограничений. Поэтому мы сейчас проводим внутренний аудит и потенциально готовимся к тому, чтобы выйти с официальной позицией и сказать, что карантин будет отменен с такого-то числа", - сказал Ляшко.

Напомним, с начала пандемии в Украине от коронавируса нового типа умерли 112 268 человек, из которых 89 – дети и 1256 – медицинские работники.

30 января 2020 года ВОЗ на экстренном заседании признала вспышку новой инфекции чрезвычайной ситуацией международного масштаба, а уже 11 марта того же года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Уже в мае в США решили отменить обязательную вакцинацию от коронавируса для прибывающих в страну воздушным транспортом.

Ранее директор национальной разведки США Аврил Хэйнс заявила, что спецслужбы США изучают две версии происхождения коронавируса: лабораторную утечку и естественный генезис. Однако в теорию биооружия не верит никто. Хэйнс признала, что спецслужбы пока не пришли к консенсусу и продолжают выяснять истоки пандемии, унесшей миллионы жизней по всему миру.