Всемирная организация здоровья (ВОЗ) отменяет статус пандемии для коронавирусной инфекции Covid-19.

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга 5 мая.

"Вчера Комитет по чрезвычайным ситуациям собрался в 15-й раз и рекомендовал мне объявить об окончании чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Я принял этот совет", - сообщил Гебреисус.

Гендиректор отметил, что ВОЗ сообщила о почти 7 миллионах смертей, но количество жертв в несколько раз выше - не менее 20 миллионов.

Также Гебреисус напомнил, что угроза Covid-19 остается и страны не должны расслабляться.

Напомним, 30 января 2020 года ВОЗ на экстренном заседании признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией международного масштаба, а 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Также мы писали, что в апреле в США отменили чрезвычайное положение, введенное три года назад из-за COVID-19.

А вот согласно данным, регулярно собираемым статистической организацией при ЕС Eurostat, шведский метод борьбы с коронавирусом оказался самым эффективным в Европе, если судить по показателям смертности. Этот метод заключался в отказе от карантина и прочих чрезвычайных мер.