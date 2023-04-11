Джо Байден досрочно отменил чрезвычайное положение в США, введенное из-за COVID-19 в 2020 году.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В январе президент сообщал, что планирует отменить режим чрезвычайной ситуации с 11 мая, однако Конгресс решил прекратить его действие раньше и президент подписал соответствующий закон.

Ранее Байден подписал закон, по которому разведка США должна рассекретить данные о происхождении коронавируса. Документ был одобрен Конгрессом.

Сообщалось, что у спецслужб США остались две рабочие версии происхождения коронавируса: лабораторную утечку и естественный генезис. Однако в теорию биооружия не верит никто, заявила директор национальной разведки Аврил Хэйнс, выступая на слушаниях в сенате.

"В разведывательном сообществе есть широкий консенсус, что пандемия не была результатом применения биологического оружия или генной инженерии. В отношении чего нет консенсуса – имела ли место лабораторная утечка или произошло естественное заражение от инфицированного животного. Это две рабочих теории", - сказала Хэйнс и посетовала, что выяснению истины мешает отсутствие должного сотрудничества со стороны Китая.