К появлению вируса COVID-19 могли быть причастны енотовидные собаки, которыми торговали на рынке в китайском Ухане, где произошла вспышка эпидемии.

Об этом говорится в анализе, опубликованном в научной базе данных Gisaid, пишет The Guardian.

Как отмечают в The Atlantic, генетические образцы для исследования недавно загрузили в международную базу данных, однако, когда ученые спросили о них у Китая, их удалили.

Сообщается, что международная группа экспертов по вирусам изучила генетические образцы с рынка морепродуктов Хуанань в Ухане, взятые в первые недели после начала эпидемии. К тому времени животных с рынка уже убрали, но исследователи взяли пробы из стен, полов, металлических клеток и тележек, часто используемых для перевозки животных. Положительный результат на коронавирус дали те мазки, в которых присутствовал генетический материал енотовидной собаки.

В то же время, по словам ученых, это не доказывает, что эти животные стали источником вируса.

"Обнаружение енотовидных собак, инфицированных SARS-CoV-2, усиливает вероятность того, что инфицированные коронавирусом сельскохозяйственные животные были важным звеном в ряде событий, которые привели к пандемии COVID-19. Однако это не опровергает теорию утечки вируса из лаборатории", - заявил Джонатан Стойе, вирусолог и старший руководитель группы в Институте Фрэнсиса Крика в Лондоне.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден выступает за рассекречивание наработок разведки о происхождении коронавируса.

Также "Страна" рассказывала, что спецслужбы США изучают две версии происхождения коронавируса: лабораторную утечку и естественный генезис. Однако в теорию биооружия не верит никто.