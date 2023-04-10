Президент США Джо Байден уже принял решение баллотироваться на второй срок, но пока не спешит объявлять о решении публично.

Об этом сообщает NBC news со ссылкой на ближайшее окружение президента.

Неспешность Байдена в этом случае объясняется как тем, что сейчас в центре внимания экс-президент Дональд Трамп, так и тем, что надвигается крупное столкновение с республиканцами в Конгрессе по поводу расходов в бюджете на следующий год.

Также в окружении Байдена говорят, что задержка позволяет ему "сохранить возможность" в случае чего не баллотироваться.

На это указывает как тот факт, что он восемь лет назад заявлял о намерении баллотироваться, а позже отказывался, так и то, что говоря о намерении баллотироваться в 2024-м он допускает оговорки насчет того, что "уважает судьбу", намекая на то, что реальные обстоятельства личного или политического характера могут повлиять на это.

Напомним, республиканец Перри Джонсон также объявил об участии в выборах президента США. Он обещает избавить страну от Байдена.

При этом большинство американцев не в восторге, что в 2024 году им придется голосовать за Байдена или Трампа.

Также "Страна" писала, что Дональд Трамп сможет участвовать в выборах президента США и после предъявления обвинений. Кроме того, по словам американского бизнесмена и владельца Twitter Илона Маска, арест поможет Трампу уверенно победить на будущих президентских выборах в США.