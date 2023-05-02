Соединенные Штаты с 12 мая отменяют требование об обязательной вакцинации для всех прибывающих иностранцев, а также федеральных служащих и подрядчиков воздушным транспортом.

Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Сегодня мы объявляем, что администрация отменит требования о вакцинации от COVID-19 для федеральных служащих, федеральных подрядчиков и международных авиапассажиров в конце дня 11 мая. В этот же день завершится чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения в связи с COVID-19", - говорится в документе.

Ранее директор национальной разведки США Аврил Хэйнс заявила, что спецслужбы США изучают две версии происхождения коронавируса: лабораторную утечку и естественный генезис. Однако в теорию биооружия не верит никто. Хэйнс признала, что спецслужбы пока не пришли к консенсусу и продолжают выяснять истоки пандемии, унесшей миллионы жизней по всему миру.

При этом директор ФБР Кристофер Врей заявил, что в США считают утечку из лаборатории в китайском Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса.