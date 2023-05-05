С начала пандемии в Украине от коронавируса нового типа умерли 112 268 человек, из которых 89 – дети и 1256 – медицинские работники.

Об этом сообщил Минздрав в своем тг-канале.

Всего в Украине были выявлены более 5,5 млн случаев заболевания (из них почти 416 тысяч – среди детей).

МОЗ Украины пишет, что COVID-19 больше не является чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения международного значения.

"Это не означает, что COVID-19 не является угрозой, это лишь свидетельство того, что вакцинация населения в мире дала свои результаты и благодаря этому удалось снизить количество госпитализаций и смертности вследствие болезни", - говорится в сообщении.

Ранее Всемирная организация здоровья (ВОЗ) отменила статус пандемии для коронавирусной инфекции Covid-19.

Организация сообщила о почти 7 миллионах смертей, но количество жертв в несколько раз выше - не менее 20 миллионов.

Напомним, что 30 января 2020 года ВОЗ на экстренном заседании признала вспышку новой инфекции чрезвычайной ситуацией международного масштаба, а уже 11 марта того же года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.