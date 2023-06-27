Комитет по вопросам безопасности и обороны Верховной Рады рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект №9342 о доплатах военным.

Об этом сообщает в телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк.

Как пишет Железняк, военнослужащим ежемесячно выплачивают дополнительное вознаграждение в 30-100 тысяч гривен, однако размер и порядок доплаты устанавливает Кабмин.

Что изменилось по сравнению с первым чтением:

для раненых, которые признаны непригодными к военной службе, два месяца будут выплачивать по последней занимаемой должности, с третьего месяца до окончания распоряжения – дополнительную выплату в размере 20100 гривен;

за умерших в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч гривен;

тяжелораненым на лечении, пленным и пропавшим без вести назначат ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тысяч гривен;

минимальный порог доплаты для инструкторов составляет 15 тысяч гривен;

ежегодный отпуск срочникам увеличат с 10 до 30 дней;

непрерывный отпуск на лечение будет не более 4 месяцев.

Законопроект должен быть рассмотрен в парламенте на следующих пленарных заседаниях.

Напомним, с 1 февраля 2023 года отменили доплаты в 30 тысяч гривен военным в тылу.

Затем Верховная Рада их вернула через "поправку Разумкова", но президент не подписал закон из-за заявления правительства о том, что денег на это нет. И тогда Рада подготовила обновлённый законопроект.

Ранее мы публиковали мнение Разумкова о том, почему предлагаемый законопроект не решает вопрос возвращения доплат в 30 тысяч военным.