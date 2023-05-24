Православная церковь Украины (ПЦУ) решила праздновать Рождество по западному обряду - 25 декабря.

За переход на новоюлианский календарь проголосовали епископы на архиерейском соборе, передает Суспильне.

Смещаются даты и других праздников:

Рождество – 25 декабря (вместо 7 января),

Покрова Пресвятой Богородицы – 1 октября (вместо 14 октября),

Крещение – 6 января (вместо 19 января),

День святого Николая – 6 декабря (вместо 19 декабря).

А вот Пасха и Троица будет праздноваться как раньше.

Напомним, в 2021 году глава ПЦУ Епифаний заявлял, что в течение 10 лет украинцы перейдут на празднование Рождества 25 декабря. Такой срок он объяснял тем, что дата 25 декабря для Рождества - не популярна среди украинцев, поэтому в случае переноса даты - "храмы 25-го будут пустыми, а 7-го будут полными".

В феврале текущего года анонсировалось, что ПЦУ в мае готовят реформу церковного календаря.

Между тем в отдельных епархиях ПЦУ раньше перешли на новый стиль. Так, в Одесской епархии ПЦУ решили отмечать Рождество 25 декабря. Такое решение было принято после предварительного опроса священнослужителей в храмах Одесской области.