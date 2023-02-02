В четверг, 2 февраля, в Синодальном зале Митрополичьего дома состоялось очередное заседание Священного синода ПЦУ. На повестке дня был утвержден вопрос новоюлианского календаря и календарной реформы.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

На заседании синод утвердил порядок предоставления благословения приходам и монастырям ПЦУ на использование новоюлианского календаря.

Вместе с тем было решено созвать Собор для обсуждения новой календарной реформы.

"Было решено созвать 24 мая 2023 г. очередное заседание Архиерейского Собора, одним из вопросов повестки дня которого является обсуждение календарной реформы", - говорится в сообщении.

Основные христианские церкви в Украине живут по двум календарям: Григорианскому (Римо-католическая церковь) и Юлианскому (Греко-католическая и Православная церкви).

Также есть еще третий - Новоюлианский, который мало чем отличается от Григорианского. До 28 февраля 2800 года все праздники по обоим календарям будут совпадать, однако дальше возможна погрешность, поскольку Новоюлианский несколько иначе исчисляет один день високосного года.

Ранее мы писали, что в Одесской епархии ПЦУ перейдут на Новоюлианский календарь и будут отмечать Рождество 25 декабря. Такое решение было принято после предварительного опроса священнослужителей в храмах Одесской области.

Напомним, в 2021 году глава ПЦУ Епифаний заявлял, что в течение 10 лет украинцы перейдут на празднование Рождества 25 декабря. Такой срок он объяснял тем, что дата 25 декабря для Рождества - не популярна среди украинцев, поэтому в случае переноса даты - "храмы 25-го будут пустыми, а 7-го будут полными".