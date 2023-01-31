В Одесской епархии ПЦУ перейдут на Новоюлианский календарь и будут отмечать Рождество 25 декабря. Такое решение было принято после предварительного опроса священнослужителей в храмах Одесской области.

Об этом говорится на странице Одесской епархии в Facebook.

В Одесской епархии ожидают этого решения на уровне всей ПЦУ.

Напомним, в 2021 году глава ПЦУ Епифаний заявлял, что в течение 10 лет украинцы перейдут на празднование Рождества 25 декабря. Такой срок он объяснял тем, что дата 25 декабря для Рождества - не популярна среди украинцев, поэтому в случае переноса даты - "храмы 25-го будут пустыми, а 7-го будут полными".

В том же 2021 мы разбирались, будут ли греко-католики и ПЦУ переносить празднование Рождества на 25 декабря.

Также в конце декабря прошлого года сообщалось, что Православная церковь Украины и греко-католики готовят реформу церковного календаря. Особое внимание предстоятели Церквей "обратили на согласование позиций относительно реформы церковного календаря, которая все более остро стоит перед Рождественскими и Пасхальными праздниками".