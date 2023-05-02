В мае на архиерейском соборе Православной церкви Украины (ПЦУ) примут решение по поводу перехода на новый стиль празднования церковных дат. В частности, речь пойдет о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

Об этом сообщил глава ПЦУ Епифаний в интервью изданию Gazeta.ua.

Журналист напомнил Епифанию, что с 1 сентября 2023 года Украинская греко-католическая церковь в Украине переходит на новый стиль празднования. И спросил, думает ли о переходе на новый календарь ПЦУ.

"Думать над календарной реформой и делать соответствующие шаги в этом направлении мы действительно начали давно. Мы выбрали стратегию взвешенных и постепенных шагов, чтобы подготовить паству и не получить церковное разделение по этому вопросу, примеры чего, к сожалению, есть в мире. Теперь наши приходы уже могут выбирать, какого календаря придерживаться. В мае на архиерейском соборе мы вынесем общецерковное решение по этому поводу.

Воплощение этой реформы в первую очередь позволит перейти на более точный календарь и избежать в будущем постепенного смещения недвижимых праздников. И хотя на этом пути еще остаются некоторые трудности, убежден, что с божьей помощью мы их решим", - ответил Епифаний.

Напомним, в феврале уже сообщалось, что ПЦУ в мае готовят реформу церковного календаря.

Между тем в отдельных епархиях ПЦУ уже перешли на новый стиль. Так, в Одесской епархии ПЦУ решили отмечать Рождество 25 декабря.