Сторонники ПЦУ сегодня утром предприняли попытку захватить Покровский храм УПЦ в Требухове Киевской области.

Об этом сообщает УПЦ в своем телеграм-канале.

На видео видно, как несколько человек в военной форме оцепили вход в храм. Под пение гимна Украины они взламывают дверь церкви.

"22 апреля 2023 активисты ПЦУ с помощью болгарки захватили Покровский храм села Требухов Бориспольской епархии. Совершать акт рейдерства активистам ПЦУ помогали лица, одетые в военную форму. Прихожане пытались помешать злоумышленникам, в то же время полиция оставалась бездейственной. Дети и женщины общины УПЦ под защитой немногих мужчин сплотились в трапезной, где сегодня было совершено богослужение. Впрочем, помещение трапезной также пытаются захватить. Кроме того, сторонники ПЦУ вместе с лицами в военной форме предпринимают попытку захвата дома священника, в котором находятся малолетние дети", - говорится в сообщении УПЦ.

Ранее в Хмельницкой епархии УПЦ сообщили о захвате Свято-Георгиевского храма в Хмельницком. Группа неизвестных в спортивной одежде проникла на территорию храма и проникли в здание. По факту происшествия священнослужители и верующие обратились к правоохранителям.

Кроме того, недавно УПЦ лишили всех участков на территории Хмельницкой области и запретили деятельность УПЦ.