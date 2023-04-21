Правозащитнице Виктории Кохановской, которая участвовала в акциях в поддержку УПЦ, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Об этом сообщил в телеграм-канале адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ.

"Виктории Кохановской избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля. Обязали прокурора провести проверку по поводу обстоятельств ее задержания", - написал он.

Кохановская проходит подозреваемой сразу по двум статьям УК. Меру пресечения ей избрали по статье "хулиганство" за то, что она якобы была одной из тех, кто сломал ролеты в 39-м корпусе после опечатывания здания комиссией Минкульта.

Кроме того, сегодня Кохановской еще и сообщили о подозрении по ч.1 ст. 161 уголовного кодекса "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений".

Напомним, Кохановскую ее задержала полиция в среду около Киево-Печерской лавры.

Днем под судом, где шло заседание по поводу правозащитницы, собралось много полиции, а также группа поддержки Кохановской.