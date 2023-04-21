Виктория Кохановская. Скриншот

Правозащитнице Виктории Кохановской, которая участвовала в акциях в поддержку УПЦ, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Об этом сообщил в телеграм-канале адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ.

"Виктории Кохановской избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля. Обязали прокурора провести проверку по поводу обстоятельств ее задержания", - написал он.

Скриншот поста

Кохановская проходит подозреваемой сразу по двум статьям УК. Меру пресечения ей избрали по статье "хулиганство" за то, что она якобы была одной из тех, кто сломал ролеты в 39-м корпусе после опечатывания здания комиссией Минкульта.

Кроме того, сегодня Кохановской еще и сообщили о подозрении по ч.1 ст. 161 уголовного кодекса "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений".

Напомним, Кохановскую ее задержала полиция в среду около Киево-Печерской лавры

Днем под судом, где шло заседание по поводу правозащитницы, собралось много полиции, а также группа поддержки Кохановской.

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