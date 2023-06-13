Сегодня, 13 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня медицинского работника 27 июля.

Соответствующий документ №327/2023 опубликован на сайте президента.

"Учитывая значение сферы здравоохранения и вклад ее работников в обеспечение жизненно важных интересов человека, общества и государства, свидетельствуя о преданности медицинских работников делу оказания медицинской помощи, сохранения здоровья и спасения человеческих жизней, в поддержку инициативы Министерства здравоохранения Украины постановляю установить в Украине профессиональный праздник работников сферы здравоохранения - День медицинских работников, который отмечать ежегодно 27 июля", - говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Ранее День медицинского работника ежегодно отмечался в третье воскресенье июня.

Напомним, вчера Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект №9278, которым предусмотрен перенос празднования Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне на 8 мая.

Война в Украине идет 475-й день. Мы следим за новостями 13 июня 2023 года в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.