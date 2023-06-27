Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева "в связи с поданным заявлением".

Указ датирован сегодняшним днем.

Ранее сообщалось о том, что 31-летний руководитель харьковского Завода имени Малышева Герман Сметанин возглавит это предприятие. Назначение утвердил Кабинет министров Украины.

Сообщается, что перед Сметаниным поставлены три главные задачи: увеличить количество производства всего вооружения; устранить коррупцию в отрасли; довести до конца оборонную реформу.

В частности, сейчас содержание концерна без учета производства обходится в 450 миллионов гривен в год, а Сметанин должен уменьшить эти расходы, сократив штат управления, как минимум на 20%.

Мы также писали, что "Укроборонпром" совместно со страной-членом НАТО запустил производство 125-мм снарядов для танковой пушки.

Напомним, война в Украине идет 489-й день. Мы следим за новостями 27 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны Украины заявило об освобождении Ровнополя. На Восточном фронте украинские силы в конце недели продвинулись от 1 до 2 километров у Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. Под Херсоном - возобновились бои в районе дач у Антоновского моста.

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