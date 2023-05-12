Министр обороны Алексей Резников заявил, что ведомство собирается заказать у "Укроборонпрома" производство новых украинских танков "Оплот".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На фронте обязательно должен быть бронированный кулак, ведь самая главная ценность – это сохранение жизни наших защитников и защитниц. Именно поэтому принято решение, что Минобороны закажет у "Укроборонпрома" для украинской армии "Оплоты", – сказал Резников.

Основатель одного из крупнейших фондов помощи ВСУ "Вернись живым" Тарас Чмут сомневается в том, что танки будут произведены.

"Уже 15 лет слышу, "что ВСУ купят, а ОПК сделает". Забудьте. Не будет ничего. И не нужно", - написал он в Twitter.

Ранее в "Укроборонпроме" заявили, что в Польше будут делать капитальный ремонт украинских танков Т-64.

Также "Укроборонпром" представил 120-мм мины, произведенные совместно с одной из стран - членов НАТО.

Война в Украине продолжается уже 443-й день. Мы следим за новостями 12 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 442-го дня войны. От "Вагнера" продолжились заявления о продвижении ВСУ вокруг Бахмута с обвинениями в адрес подразделений российских войск в оставлении позиций. В утренние и вечерние сводки Генштаба ВСУ эта информация не попала. Не подтверждают ее пока и украинские подразделения, воюющие под Бахмутом.

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