В СМИ появилась информация, якобы госконцерн "Укроборонпром" закупает моторное масло для бронетехники у компании "Торговый дом "Агринол", владельцем которой является гражданин РФ.

Предприятие выступило с опровержением данной информации. Говорят, что масло у этой компании перестали закупать с начала вторжения.

"ГК "Укроборонпром" действительно закупает определенные типы моторных масел для определенных видов бронированной техники во время производства, модернизации или ее ремонта. Среди перечня масел, предусмотренных технической документацией, значится масло, производимое в том числе ООО "Торговый дом "Агринол". Однако ГК "Укроборонпром" за время полномасштабного вторжения не закупал моторное масло у указанного производителя или связанных с ним", - говорится в заявлении.

Ранее мы писали, что Укроборонпром совместно со страной-членом НАТО запустил производство 125-мм снарядов для танковой пушки.

Также мы сообщали, что "Укроборонпром" и крупнейший производитель бронетехники в Польше "Polska Grupa Zbrojeniowa" будут совместно осуществлять капитальный ремонт танков Т-64 на польской территории.