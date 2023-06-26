Кабинет министров Украины утвердил назначение новым руководителем государственного концерна "Укроборонпром" 31-летнего Германа Сметанина, гендиректора харьковского завода имени Малышева.

Об этом сообщают украинские издания.

По данным изданий, решение было принято еще 24 июня, однако будет обнародовано только сегодня, 26 июня, а вступит в силу 28 числа.

Сообщается, что перед Сметаниным поставлены три главные задачи:

увеличить количество производства всего вооружения;

устранить коррупцию в отрасли;

довести до конца оборонную реформу.

В частности, сейчас содержание концерна без учета производства обходится в 450 миллионов гривен в год, а Сметанин должен уменьшить эти расходы, сократив штат управления, как минимум на 20%.

После университета Сметанин работал инженером-конструктором в харьковском конструкторском бюро Морозова, после чего перешел на Львовский бронетанковый завод, а чуть позже стал директором по производству на заводе имени Малышева. Таким образом, в 28 лет Сметанин стал уже директором Харьковского бронетанкового завода, а вскоре занял должность гендиректора завода им. Малышева.

Ранее мы писали, что "Укроборонпром" совместно со страной-членом НАТО запустил производство 125-мм снарядов для танковой пушки.

Также "Укроборонпром" наладил за границей серийное производство мин, которые дают вдвое больше осколков при взрыве.