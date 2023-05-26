Глава украинского Министерства обороны Алексей Резников испытал вездеход "Богун" украинского производства. Два таких вездехода находятся в различных подразделениях ВСУ.

Видео он опубликовал в Facebook.

Для десантников "Богун" переделали в "кабриолет", убрав кабину и оборудовав дополнительное место для личного состава.

В настоящее время и другие подразделения испытывают вездеход, устанавливают на него разного типа вооружения для использования на войне.

Есть даже версия медицинского эвакуатора.

"Высококлассный автомобиль. Говорю не как министр обороны, а как активный участник чемпионатов Украины по трофи-рейдам (гонки по бездорожью)", - говорит министр обороны.

Ранее Резников сообщал, что Минобороны собирается заказать у Укроборонпрома производство новых украинских танков "Оплот".

Тем временем война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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