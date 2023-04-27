Президент РФ Владимир Путин хочет выделить на разработку и производство российских беспилотников триллион рублей (12,35 млрд долларов).

Об этом президент России заявил на совещании по развитию производства БПЛА.

"Я видел цифру, нарисованную на ближайшее время, объем 500 млрд рублей, но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка. Если мы все вместе будем работать, это будет триллион рублей, такой будет объем", – сказал Путин.

Напомним, Россия хочет построить более быстрый беспилотник, чем иранские "Шахеды". Производить их, по плану Москвы, все равно будет Иран, но уже на территории РФ.

Фабрика дронов, предположительно, будет находится в городе Елабуга (1 100 километров до границы с Украиной). Ее создание является частью сделки между Россией и Ираном на 1 миллиард долларов.

Тем временем, на днях Россия применила по Украине иранские дроны-камикадзе из новой партии. В ожидании этой партии РФ принимала определенную паузу в их использовании.

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