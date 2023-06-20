Украина успешно применила беспилотник собственного производства с дальностью поражения до тысячи километров.

Об этом сообщила в Фейсбуке спикер "Укроборонпрома" Наталья Сад.

"После успешного применения нашего беспилотника на 1000 км", – написала она.

Сад также опубликовала фото с главкомом Валерием Залужным, командующим Воздушными силами Николаем Олещуком и директором "Укроборонпрома" Юрием Гусевым.

По данным СМИ, беспилотник применили еще 3 мая. В тот день в российском поселке Волна Краснодарского края, где располагается порт Тамань, горела нефтебаза.

В марте украинская компания AeroDrone заявила о запуске серийного производства беспилотников, способных летать на 3100 км. То есть они могут долететь до Москвы и вернуться обратно.

Между тем первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов признал, что в РФ невозможно автономно создать беспилотник. По его словам, уровень локализации по разным видам БПЛА - лишь 10-30%, а силовые установки (электродвигатели и ДВС) полностью импортные. Также из-за рубежа ввозятся 90% систем электроснабжения и 95% пилотажно-навигационного оборудования для БПЛА.