В правительстве РФ признали, что не могут сами создать беспилотник без импортных комплектующих
На недавнем совещании в Кремле первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов признал, что в РФ невозможно автономно создать беспилотник.
По его словам, уровень локализации по разным видам БПЛА - лишь 10-30%, а силовые установки (электродвигатели и ДВС) - полностью импортные.
Также из-за рубежа ввозятся 90% систем электроснабжения и 95% пилотажно-навигационного оборудования для БПЛА.
Примечательно, что эту проблему он поставил лишь на второе место в списке четырех "ключевых" проблем беспилотной авиации РФ.
Весь список "ключевых проблем" такой:
- Нет правил использования беспилотников "в тех областях, где в других странах они наиболее широко используются" (сельское, лесное хозяйство, зондирование земли, строительных объектов и т.д.);
- Отсутствие кооперации между предприятиями по производству комплектующих и низкий уровень локализации;
- Отсутствие правил по эксплуатации беспилотников;
- Нет кадров для отрасли.
Отметим, что Путин на этом совещании заявил о желании выделить на разработку и производство российских беспилотников триллион рублей (12,35 млрд долларов).
Ранее в России заявили о резком наращивании производства оружия.