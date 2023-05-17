На недавнем совещании в Кремле первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов признал, что в РФ невозможно автономно создать беспилотник.

По его словам, уровень локализации по разным видам БПЛА - лишь 10-30%, а силовые установки (электродвигатели и ДВС) - полностью импортные.

Также из-за рубежа ввозятся 90% систем электроснабжения и 95% пилотажно-навигационного оборудования для БПЛА.

Примечательно, что эту проблему он поставил лишь на второе место в списке четырех "ключевых" проблем беспилотной авиации РФ.

Весь список "ключевых проблем" такой:

Нет правил использования беспилотников "в тех областях, где в других странах они наиболее широко используются" (сельское, лесное хозяйство, зондирование земли, строительных объектов и т.д.); Отсутствие кооперации между предприятиями по производству комплектующих и низкий уровень локализации; Отсутствие правил по эксплуатации беспилотников; Нет кадров для отрасли.

Отметим, что Путин на этом совещании заявил о желании выделить на разработку и производство российских беспилотников триллион рублей (12,35 млрд долларов).

Ранее в России заявили о резком наращивании производства оружия.