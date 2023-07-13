В четверг, 13 июля, Верховная Рада поддержала в первом чтении закон о медицинском каннабисе.

"За" проголосовали 268 депутатов, "против" выступили лишь 17 народных депутатов.

Чтобы законопроект вступил в силу, депутаты должны принять его во втором чтении (перед этим могут доработать), а затем отправить на подпись президенту.

Напомним основные положения принятого в первом чтении законопроекта о медицинском каннабисе:

будут созданы нормативные условия для законного оборота каннабиса, смолы каннабиса, экстракта и настоек каннабиса, а также тетрагидроканабинола (наркотическая составляющая марихуаны) с определенными законом целями, в том числе для их использования в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности;

надзор над оборотом каннабиса возлагается на Национальную полицию, которая будет согласовывать выдачу лицензий на культивирование и использование растений, режим охраны участка для выращивания (только в теплицах под видеонаблюдением), места хранения, транспортировку партий товара (с GPS-навигацией);

создается реестр медпрепаратов на основе каннабиса, купить их можно будет только по электронному рецепту;

подтверждать содержание тетрагидроканабинола в медицинской марихуане нужно будет в гослабораториях Минздрава или МВД. Если это технический сорт конопли (законопроект затрагивает и выращивание этих сортов), то подойдет любая сертифицированная лаборатория.

Главный аргумент сторонников закона - такие препараты помогут людям с ПТСР (которых сейчас очень много из-за войны) и больным онкологией.

Напомним, легализовать лекарства на основе марихуаны с трибуны Рады призывал Владимир Зеленский. По его словам, нужно сделать все, чтобы помогать украинцам преодолевать "боль, стресс и травмы войны". Также он заявил о необходимости развивать в Украине отрасль ментальной и физической реабилитации.

Затем Владимира Зеленского поддержал Минздрав. При этом в ведомстве уточнили, что данное решение не означает, что каннабис будет использоваться для рекреационных целей

Замглавы медицинского комитета Рады Оксана Дмитриева накануне говорила, что законопроект в действующем варианте скрывает множество проблем. Она также считает, что засевать поля коноплей, как прописано в законопроекте, можно будет только за счет сокращения посевов пшеницы и других сельхозкультур.

Подробнее об этом законопроекте и о спорах вокруг него мы писали здесь.