Замглавы комитета Верховной Рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования, депутат "Слуги народа" Оксана Дмитриева в комментарии "Стране" рассказала, что либо воздержится от голосования, либо проголосует против легализации каннабиса.



"Если говорить о том, за я или против легализации медицинского канабиса, я как медик четко за доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса. Но отдельный закон в ВР для этого не нужен. Нужно просто изменить постановление Кабинета министров, регулирующее обращение медицинских препаратов с целью внести туда лекарства на основе каннабиса. И делается это гораздо быстрее, чем принятие законопроекта", — говорит Дмитриева.



По ее словам, законопроект в действующем варианте скрывает множество проблем.



"Например, у нас есть наркотический препарат морфин, который применяют в онкологии. Почему-то нам не нужно было прописывать закон, чтобы можно было его применять. Врач может прийти к пациенту и сделать укол. В чем тогда проблема продавать каннабис по рецепту согласно постановлению Кабмина? Кроме этого, представители украинских фармацевтических компаний говорят, что ввиду технологических особенностей создавать собственные лекарства на основе каннабиса в Украине удастся не раньше чем за 3-5 лет. То есть, по сути, закон не способен решить поставленную задачу быстро. Это не отвечает интересам пациентов, нуждающихся в лекарстве как можно скорее", — сказала нардеп.



Она также считает, что засевать поля коноплей, как прописано в законопроекте, можно будет только за счет сокращения посевов пшеницы и других сельхозкультур.

"Нам что, тогда нужно убрать пшеницу, чтобы выращивать коноплю? Для начала нужно решить наши первоочередные вопросы, а потом уже засевать поля коноплей. У нас сейчас не хватает денег на закупку препаратов для детей, больных онкологией, а мы тут говорим о выращивании конопли", — рассказала Дмитриева.



Кроме этого, нардеп сообщила, что сейчас голосов для принятия законопроекта недостаточно, но все может измениться, как это часто бывает.



"Глава комитета говорит, что его будут выносить в зал, но голосов не хватает. Почему не хватает? Потому что нужно выйти и честно сказать: "Коллеги, это не для медицины, а для того, чтобы дать добро на выращивание конопли". Не нужно прикрываться пациентами и военными, если цель другая. Кроме этого, психологи также не берутся утверждать, что с помощью каннабиса можно лечить ПТСР, потому что это не решение проблемы",— говорит Оксана Дмитриева.

Между тем в Минздраве на днях поддержали легализацию медицинского каннабиса в Украине.

Мы подробно разбирались в проблеме легализации каннабиса в Украине.