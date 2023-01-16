Одному из заключенных Хмельницкого следственного изолятора попытались передать наркотик, спрятанный в грецких орехах.

Об этом сообщается в Фейсбуке СИЗО.

"13 января сотрудниками государственного учреждения "Хмельницкий следственный изолятор" во время осмотра посылки, поступившей от гражданина М. на имя заключенного Б., была обнаружена очередная попытка доставки запрещенных веществ. А именно в скрытом виде внутри орехов обнаружено 5 полиэтиленовых свертков с неизвестным веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета", - сказано в посте.

Свертки с неизвестным веществом растительного происхождения, предположительно каннабисом, изъяли сотрудники полиции для решения вопроса о внесении сведений в реестр досудебных расследований и проведения экспертизы.

Ранее "Страна" сообщала, что районный суд Львова отправил в тюрьму 28-летнего львовянина, который занимался продажей и контрабандой наркотиков. Мужчину задержали при попытке перевезти более 1 кг наркотиков в трусах через польскую границу.

Мы также рассказывали, как живет столичный СИЗО и сколько стоит передать туда нелегальные предметы, включая наркотики.