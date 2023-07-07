Члены палаты представителей США Мэтт Гаетц и Тони Гонсалес внесли на рассмотрение Конгресса предложения об отмене обязательного тестирования на употребление марихуаны при зачислении и назначении в отдельные подразделения армии, а также о разрешении на ее хранение и употребление.

Гаетц внес на рассмотрение законодательную инициативу об отмене тестирования на употребление каннабиса.

"Министр и военный департамент могут не требовать от лица подтверждать тест на марихуану в качестве условия для зачисления этого лица в члены или назначения в качестве офицера вооруженных сил", - говорится в тексте документа.

При этом уточняется, что речь идет о "запрете тестирования на марихуану для зачисления или назначения в отдельные вооруженные силы", однако виды конкретных подразделений, куда конгрессмен предлагает допускать без теста на наркотик, не приводится.

На рассмотрении конгресса также находится поправка Гонсалеса, согласно тексту которой "министр обороны может не запрещать служащим вооруженных сил хранить, использовать или употреблять продукт, содержащий марихуану или любой ингредиент, получаемый из марихуаны".

Между тем в апреле газета New York Times сообщала, что количество рекрутов в американскую армию, которые провалили тестирование на наркотики, выросло в 2022 году на 33% по сравнению с 2020 годом и составило 4710 человек.

Весной мы сообщали, что в штате Пенсильвания решили узаконить медицинскую марихуану для детей и обеспечить ее комфортное употребление в школах, детсадах и роддомах.

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