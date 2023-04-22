В штате Пенсильвания, где один из самых высоких в США уровень распространения наркомании, решили узаконить медицинскую марихуану для детей и обеспечить ее комфортное употребление в школах, детсадах и роддомах. Инициатором соответствующего законопроекта выступил представитель штата Малкольм Кениатта. Его поддержали департаменты здравоохранения образования Пенсильвании.

Об этом сообщает сайт Abc.

Кениатта заявил, что упомянутый законопроект "позволит школьной медсестре давать ребенку медицинскую марихуану". А в департаментах образования и здравоохранения поддержали инициативу, поскольку она поможет "учащимся с серьезными заболеваниями и поддержит безопасную среду на территории школ".

Согласно законопроекту, родитель или законный опекун может давать медицинскую марихуану своему ребенку на территории школы при условии, что предоставит дирекции учебного заведения копию письма о своем согласии на ее употребление ребенком и заранее будет уведомлять директора школы о каждом случае предоставления марихуаны ребенку. А директор школы должен уведомлять школьную медсестру в каждом случае, когда родитель или опекун будет давать медицинскую марихуану ребенку.

Также родитель или опекун обязан давать медицинскую марихуану своему ребенку, не привлекая внимания, а после завершения приема незамедлительно удалять излишки марихуаны и связанные с ней материалы из школьных помещений. Школа должна предоставить родителям безопасное и уединенное место для введения учащемуся медицинской марихуаны. Самим учащимся не разрешается иметь любую форму медицинской марихуаны в любое время на школьной территории или во время школьных мероприятий на школьной территории.

"Я надеюсь, что мой закон облегчит детям получение лекарств, улучшающих жизнь, пока они учатся в школе", — сказал Кениатта.

Программа медицинской марихуаны в Пенсильвании была введена в апреле 2016 года, чтобы обеспечить доступ для пациентов с "серьезными заболеваниями к новейшим методам лечения".

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