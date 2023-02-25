В Днепре свекровь пожаловалась полиции на невестку, с которой у нее произошла ссора. Прибывшие патрульные случайно обнаружили в доме наркотики, принадлежавшие сыну вызвавшей правоохранителей женщины.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

"На спецлинию 102 поступило сообщение от гражданки, проживающей в одном из домов по улице Каляева, о том, что ее оскорбляет невестка. Патрульные прибыли на место происшествия. Заявительница пригласила полицейских в свое жилище. Там патрульные увидели под столом три 20-литровых емкости с растительным веществом, похожим на наркотическое. Осмотрев комнату, инспекторы заметили еще три емкости, пластиковый контейнер, ведро с указанным веществом, а также электронные весы и пакеты с семенами, вероятно, наркотического растения. По словам женщины, указанные вещи принадлежат ее сыну, который в это время находился дома вместе с заявительницей", - говорится в сообщении.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для извлечения указанного вещества и последующих процессуальных действий.

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