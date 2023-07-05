В США экспертиза подтвердила, что порошок, обнаруженный в воскресенье в Белом доме, является кокаином.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник.



"Осведомленный о ходе расследования источник сообщил, что лабораторный тест подтвердил, что в найденном в воскресенье в общих зонах Белого дома небольшом свертке был кокаин", – пишет сайт телеканала.

Отмечается, что порошкообразное вещество было обнаружено в общем помещении западного крыла Белого дома, через которое проходят посетители и сотрудники, оставляя личные вещи перед проходом в офисные помещения.

"Вещество было обнаружено в общей зоне западного крыла, где находятся Овальный кабинет и офисы некоторых помощников президента и вспомогательного персонала… Вещество было найдено в кладовом помещении в шкафу, который обычно используется сотрудниками и гостями Белого дома для того, чтобы оставлять там мобильные телефоны", - сообщил телеканал со ссылкой на высокопоставленного сотрудника правоохранительных служб.

По данным источника, Секретная служба США проведет полную проверку, которая будет включать просмотр камер наблюдения и журналов входа в здание, чтобы определить, кто заходил в помещение, где было найдено вещество.



Подозрительный белый порошок был обнаружен в воскресенье вечером сотрудниками Секретной службы США (USSS), которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация. Президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было.

Вскоре стало известно, что сын Байдена Хантер находился в Белом доме до обнаружения там кокаина.