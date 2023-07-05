Сын президента США Хантер Байден находился в Белом доме незадолго до того, как там обнаружили порошок, по предварительным данным, оказавшийся кокаином.

Об этом пишет газета New York Post.

Порошок нашли в библиотеке в воскресенье, расследование проводит Секретная служба.

Сегодня днем стало известно, что секретная служба США расследует инцидент с обнаружением на территории Белого дома порошка, по предварительным данным содержащего в себе кокаин.

По информации журналистов, подозрительный порошок был обнаружен во время обхода правительственного здания. После этого на короткое время была объявлена эвакуация, пока пожарная служба округа Колумбия не заявила, что вещество угрозы не представляет. Президента Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было.

Предварительный тест вещества в виде белого порошка показал положительный результат на содержание кокаина. Представитель секретной службы Энтони Гульельми сказал, что находка проходит дальнейшее тестирование, чтобы точно определить, что это такое. А власти между тем выясняют, как порошок мог попасть в Белый дом.

Напомним, что недавно в сети появились его новые фото, на которых она курит крэк за рулем авто по пути к проституткам на высокой скорости.