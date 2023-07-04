В сеть попали снимки сына президента США Хантера Байдена, на которых он курит кристаллическую форму кокаина (крэк) и едет на скорости 277 км/ч (172 мили) за рулем своего "Порше" в Лас-Вегас к проституткам.

Фото опубликовали все крупные западные издания.

Поездка с наркотиками состоялась 1 августа 2018 года и предшествовала недельному загулу Байдена-младшего в Вегасе, после которого он утверждал, что русские наркоторговцы украли у него один из его ноутбуков с секретной информацией. Потом выяснилось, что он сам забыл технику в автомастерской в Делавэре.

Снимки и были найдены в том самом ноутбуке. Хантер сделал селфи за рулем "Порше" на автостраде, на них видно, что он курит крэк и скорее всего находится под кайфом.

В мемуарах "Красивые вещи", опубликованных в 2021 году, Байден признавался в вождении под кайфом и аварии во время очередного наркотического запоя в 2016 году. Но о поездке 2018 года он пока публично ничего не рассказывал.

В июне Байден заключил сделку с прокуратурой и признал себя виновным по трём предъявленным ему ранее обвинениям: по двум налоговым преступлениям и в хранении огнестрельного оружия.

А зимой СМИ писали, что Хантер Байден угрожал своей сотруднице удержать зарплату, если она не свяжется с ним обнажённой по FaceTime.