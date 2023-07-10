Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию The Washington Post о планах склонить Россию к переговорам после выхода ВСУ к Крыму.

Об этом Зеленский сказал в интервью ABC News.

"Ну, это абсолютно ясная, логичная риторика, что в тот момент, когда Украина достигнет административной границы с временно оккупированным украинским полуостровом, Крымом, очень вероятно, что Путин будет вынужден искать диалог с цивилизованным миром, в отличие от того, как это было до полномасштабного вторжения, потому что он будет ослаблен", - заявил украинский президент.

При этом прямо наличие таких планов у Киева он не подтвердил. По словам Зеленского, Украина намерена вернуть и Крым, и остальные территории.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг слухи о планах начать переговоры после выхода ВСУ к Крыму. По его словам, "у этой войны нет ни единого компромиссного сценария".

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