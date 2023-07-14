Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал вернуть Крым, даже если западные союзники будут против.

Об этом он сказал в интервью Washington Post.

"Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать – меня никто не остановит", – заявил главком.

Также он сказал, что не будет ни у кого спрашивать, нанося удары по российской территории.

"Чтобы спасти своих людей, почему я должен спрашивать у кого-нибудь разрешения, что делать на вражеской территории? Почему-то я должен думать, что мне ничего не позволено там делать. Почему? Потому что Путин применит ядерное оружие? Умирающие дети не волнуют? Это наша проблема и нам решать, как убить этого врага. Если наши партнеры боятся использовать оружие, мы будем убивать из своего. Но только столько, сколько будет нужно", – добавил Залужный.

Несмотря на жесткие заявления, Залужный регулярно рассказывает западным партнерам о ходе войны. Например, 6 июля он провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Между тем представительница президента Украины на полуострове Тамила Ташева сегодня заявила, что в Крыму после деоккупации будут выращивать медицинскую марихуану.