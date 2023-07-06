Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом главком ВСУ сообщил в Фейсбуке

"Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий. Ситуация развивается согласно плану, инициатива – в наших руках. С генералом Милли также обсудили актуальные потребности вооруженных сил в вооружении и боеприпасах для продолжения освобождения украинской территории от российских оккупантов. Поблагодарил за поддержку и помощь, а также поздравил с Днем независимости США, который американский народ отметил накануне", - сказано в посте.

Война в Украине идет 498-й день. Мы следим за новостями 6 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил об успехах ВСУ в районе Клещеевки, что южнее Бахмута. Сегодня ночью Россия атаковала Украину ракетами, поврежден многоквартирный дом во Львове и объект инфраструктуры. Есть погибшие и пострадавшие.

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