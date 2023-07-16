Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении крымчанину, который участвовал в боевых действиях против украинских сил и попал в плен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, задержанный является жителем временно оккупированного Крыма и активизировал свою поддержку агрессии России против Украины в начале этого года, когда присоединился к 810-й отдельной бригаде морской пехоты Военно-морского флота РФ, расположенного на территории украинского полуострова.

Мужчина активно участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, в регионах Васильевского и Пологовского. В последнее время его отряд получил приказ по предварительному захвату населенных пунктов в округе, отмечают в ведомстве.

В настоящее время задержанный находится под стражей, расследование продолжается. Ему грозит пожизненное заключение за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

Как писала "Страна", блогеру Анатолию Шарию сообщили второе подозрение в госизмене, ему грозит пожизненное заключение.

Ранее СБУ передала в суд дело о госизмене экс-главы крымской СБУ Кулинича.

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