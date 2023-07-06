Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении лидеру запрещённой в Украине "Партии Шария" Анатолию Шарию по статье о госизмене.

Следствие заявляет, что блогер помогал РФ в подготовке и распространении постановочных видеороликов допроса украинских пленных. В частности, лично подсказывал ФСБ, как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать, а потом смонтировал его нужным ему образом, вырезав невыгодные для России моменты.

"Смонтированные сюжеты РФ затем использовала для искусственной дискредитации военно-политического руководства Украины, в том числе на международной арене", - считают в СБУ.

По данным следствия, Шария привлек к сотрудничеству кадровый работник 5-й службы ФСБ по фамилии Косенко. Общаться с российскими спецслужбами блогеру помогал сообщник во временно оккупированном Севастополе - бывший начальник Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов, который в начале этого года уже получил подозрение в государственной измене.

Задокументировано, что именно от него Шарий получил видео с допросами двух пленных служащих ВСУ. После монтажа файлов их согласовали с представителем спецслужбы России. Затем Шарий дополнил сюжет собственными комментариями, выложил на своих интернет-платформах и отчитался своим кураторам, отправив ссылку на публикации.

"Однако сам Шарий в разговорах с сообщником признает, что, несмотря на монтаж, скрыть плохое состояние пленных не удавалось. А родственники украинских защитников, отзывавшиеся на опубликованные в соцсетях видео, просили не снимать и не мучить их родных", - отметили в СБУ.

СБУ прилагает к этому звуковые файлы, где человек с голосом, похожим на Шария, дает рекомендации, что должны говорить пленные. Также он упрекает своих собеседников в том, что пленные выглядят так, будто их пытали, и обещает это вырезать из видео перед публикацией на своем канале.

В СБУ заявили, что Шарию и его сообщникам грозит пожизненное заключение.

В 2021 году Служба безопасности Украины уже объявляла Шарию подозрение в государственной измене и нарушении равноправия граждан. В мае прошлого года испанский суд начал рассматривать вопрос о его экстрадиции по запросу Офиса генпрокурора Украины. Позже СМИ писали, что суд постановил закрыть это дело.

В июне прошлого года Восьмой апелляционный суд Львова запретил политсилу Шария по обвинению в "пророссийскости".