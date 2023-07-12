В Харькове псевдо-сбушники терроризировали граждан и совершали разбойные нападения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Вооруженные злоумышленники, представляясь сотрудниками СБУ, врывались в дома местных жителей и под видом "обысков" грабили их имущество, сообщает спецслужба.

В одной из харьковских квартир они таким образом похитили золотые украшения на общую сумму более 20 тыс. долл., и потребовали сверху еще 5 тыс. - якобы для "закрытия" уголовного производства против своих жертв, угрожая при этом насилием в отношении близких.

На передаче этих денег организатора банды и задержали. Им оказался 33-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений.

При обыске у него изъята спецодежда со знаками разрешения СБУ, а также боевой пистолет ТТ с боекомплектом.

Остальные члены банды пока не задержаны.

Ранее мы писали, что одесского бизнесмена задержали за попытку подкупить сотрудников СБУ за 90 тысяч евро.

Также мы сообщали, что в Харьковской области задержали главу Малоданиловского поселкового совета Александра Гололобова за торговлю гуманитарной помощью.