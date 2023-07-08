Одесского бизнесмена задержали за попытку подкупить сотрудников СБУ за 90 тысяч евро
СБУ разоблачила одесского бизнесмена, который за взятку в 90 тыс. евро пытался подкупить сотрудников Службы безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудники СБУ незамедлительно сообщили о предложении взятки своему руководству и смогли провести оперативную комбинацию для задокументирования преступных действий бизнесмена. В результате обысков в его местах проживания и работы в городе Рени была обнаружена вся сумма взятки.
По данным дела, фигурантом является местный бизнесмен, который является директором логистической компании. Он также является фигурантом другого уголовного производства СБУ, связанного с расследованием коррупционных схем на экспорте украинской агропродукции.
Бизнесмену грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как писала "Страна", НАБУ задержало помощницу "слуги народа" Марченко на взятке за обеспечение выезда уклонистам.
Также "Страна" писала, что в Кропивницком задержан начальник военкомата по подозрению в получении взятки.
Между тем нардеп Алексеев, которого подозревают во взятке, вышел из-под стражи под залог в несколько миллионов гривен.