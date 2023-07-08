СБУ разоблачила одесского бизнесмена, который за взятку в 90 тыс. евро пытался подкупить сотрудников Службы безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ незамедлительно сообщили о предложении взятки своему руководству и смогли провести оперативную комбинацию для задокументирования преступных действий бизнесмена. В результате обысков в его местах проживания и работы в городе Рени была обнаружена вся сумма взятки.

По данным дела, фигурантом является местный бизнесмен, который является директором логистической компании. Он также является фигурантом другого уголовного производства СБУ, связанного с расследованием коррупционных схем на экспорте украинской агропродукции.

Бизнесмену грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как писала "Страна", НАБУ задержало помощницу "слуги народа" Марченко на взятке за обеспечение выезда уклонистам.

Также "Страна" писала, что в Кропивницком задержан начальник военкомата по подозрению в получении взятки.

Между тем нардеп Алексеев, которого подозревают во взятке, вышел из-под стражи под залог в несколько миллионов гривен.