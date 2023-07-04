Народный депутат от "Евросолидарности" Сергей Алексеев, подозреваемый в мошенничестве, вышел из-под стражи под залог в размере 2,264 млн грн.

Об этом сообщает "Суспильне".

По словам депутата, залог был внесен вчера вечером его "друзьями и коллегами".

"Залог внесли за меня мои друзья и коллеги. Дела там нет, говорят лучшие адвокаты. Это исключительно подстава оппозиционного депутата", - сказал Алексеев.

Напомним, Алексеева подозревают в мошенничестве "в особо крупных размерах" – взятке в 50 тысяч долларов за решение проблем с экстрадицией для иностранца. Сам Алексеев говорит, что это была не взятка, а оплата адвокатских услуг.

На прошлой неделе нардепу Алексееву не избрали меру пресечения, потому что он не явился в суд. Однако 3 июля суд во Львове избрал меру пресечения получившему подозрение во взятке депутату: два месяца под стражей с возможностью залога более 2 млн грн. При этом прокуроры требовали назначить сумму залога для Алексеева в размере 10 млн гривен.

В СБУ рассказали, что подозреваемый депутат пытался избежать прослушки спецслужб: он постоянно переносил встречи и говорил шепотом.

Также мы писали о карьере и биографии нардепа. Алексеев возглавляет подкомитет по правоохранительной деятельности в комитете Рады и является одним из представителей украинской делегации в ОБСЕ.