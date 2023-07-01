Народному депутату от "Евросолидарности" Сергею Алексееву, получившему подозрение во взятке, не избрали меру пресечения, потому что он не явился в суд.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского суда, который сегодня должен был рассмотреть дело нардепа о взяточничестве.

В связи с отсутствием Алексеева заседание суда перенесли на 3 июля.

Напомним, вчера депутат после задержания пришел в Раду и заявил с трибуны о том, что заведенное на него дело является "политическим преследованием".

Ранее ГБР сообщало, что будет просить суд арестовать нардепа Сергея Алексеева, подозреваемого в коррупции, с альтернативой залога в 10 млн гривен.

Известно, что Алексеева подозревают в получении взятки в размере 50 тысяч долларов. По данным следствия, нардепу передали такую сумму, чтобы "отмазать" иностранца от экстрадиции.

Мы публиковали эксклюзивные фото обыска у Алексеева.

Также мы рассказывали о карьере и биографии нардепа. Алексеев возглавляет подкомитет по правоохранительной деятельности в Комитете Рады, является одним из представителей украинской делегации в ОБСЕ. Перед избранием в парламент от Блока Порошенко, был известным юристом и соучредителем компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры", имеет звание заслуженного юриста Украины. Также является соучредителем общественной организации, которая борется с мошенничеством против иностранных инвесторов.