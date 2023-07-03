Суд во Львове избрал меру пресечения получившему подозрение во взятке депутату от "Евросолидарности" Сергею Алексееву - два месяца под стражей с возможностью залога более 2 млн грн.

Об этом пишет "Укринформ".

Сообщается, что прокуроры требовали назначить сумму залога для Алексеева в размере 10 млн гривен.

Нардепа подозревают в мошенничестве "в особо крупных размерах" – взятке в 50 тысяч долларов за решение проблем с экстрадицией для иностранца.

Сам Алексеев заявляет, что это была не взятка, а оплата адвокатских услуг.

Напомним, 1 июля судебное заседание перенесли и не смогли избрать нардепу Алексееву меру пресечения, потому что он не явился в зал суда.

Ранее мы публиковали эксклюзивные фото обыска у Алексеева.

Сам депутат после задержания пришел в Раду и заявил с трибуны о том, что заведенное на него дело является "политическим преследованием".

Также мы рассказывали о карьере и биографии нардепа. Алексеев возглавляет подкомитет по правоохранительной деятельности в комитете Рады, является одним из представителей украинской делегации в ОБСЕ.