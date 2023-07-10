В Черновицкой области сотрудник СБУ совершил самоубийство в служебном кабинете.

Об этом "Стране" стало известно из источников в правоохранительных органах.

"Вчера вечером сотрудник СБУ приехал на работу, мотивировав свой визит тем, что он забыл зарядку к мобильному телефону в рабочем кабинете.

Спустя 15 минут на дежурный телефон СБУ позвонила его супруга и попросила найти ее мужа, так как он не отвечает на ее звонки. Когда дежурный зашел в кабинет, обнаружил его мертвым с огнестрельным ранением головы",- рассказывает источник.

Он также добавил, что сейчас следователи пытаются установить мотивы происшествия.

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