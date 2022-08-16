Известный инвестор из США, активно работавший в Украине и в России, совладелец культового московского клуба Soho Дэн Рапопорт покончил с собой в американской столице Вашингтоне.

Об этом сообщила журналист Юния Пугачева.

Как сообщается, перед смертью он выпустил свою собаку в парк с деньгами и предсмертной запиской. Что стало причиной самоубийства - пока неизвестно.

Ему было 52 года. Рапопорт - американский инвестор и финансовый директор. Он родился в Риге (Латвия), когда эта страна входила в СССР. В 1980 году его семья эмигрировала в Соединенные Штаты и после получения политического убежища обосновалась в Хьюстоне, штат Техас.

Рапопорт был одним из первых экспатов, приехавших в Россию во время "бума" приватизации.

Журналисты пишут, что он поселился в Вашингтоне с женой-моделью Ириной и двумя детьми. После развода его дом купила Иванка Трамп - дочь бывшего президента США.

Из Москвы он уехал в 2012 году и пытался построить бизнес в Киеве, где женился на украинке. В этом браке у него родилась общая дочь.

"...Дэн попытался повторить свой успех на инвестиционном поле в Украине. За последние годы он успел еще раз жениться на докторе-вирусологе из Киева, родить девочку, эвакуировать семью и собаку-дворняжку из Украины. Говорят, что жена от него ушла", - написала Пугачева.

Смерть Рапопорта прокомментировал певец Сергей Минаев, который считает, что на основателях Soho Rooms лежит злой рок, потому что пять лет назад из окна выбросился другой партнер - Сергей Ткаченко.

Ранее мы также писали, что весной бывший топ-менеджер российской газовой компании "Новатэк" Сергей Протосеня и его семья были найдены мертвыми в Испании. По одной из версий, которые рассматривает полиция, миллионер убил жену и дочь и покончил с собой.

Помимо этого, в Москве нашли убитым 51-летнего бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева и двух членов его семьи. Предварительно, своих жену и дочь мог убить сам Аваев, покончивший затем с собой.