Саудовский дипломат Мохаммад аль-Кахтани внезапно скончался во время выступления на конференции в Египте.

Об этом сообщает Tahiamasr.

Причину смерти на данный момент врачи не называют. Известно, что дипломату стало плохо во время выступления и он потерял сознание. Ему пытались оказать первую помощь, но безрезультатно.

Одни СМИ сообщают, что его последними словами были "Где бы вы ни были, смерть настигнет вас". Другие пишут, что "Ни для кого нет положения и никакой ценности, кроме тех, кто встретил своего Господа со здоровым сердцем"

Конференция на которой скончался дипломат, была посвящена организации по борьбе с подделкой документов и контрафактом. Мероприятие проходило в доме пограничной охраны в Каире. В связи с происшествием конференцию отменили.

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