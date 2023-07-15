Встреча с президентом Южной Кореи и западная поддержка. Вечернее видеообращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 15 июля.
Главное из заявлений президента:
- Рассказал о первом визите в Украину президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.
- Сообщил о выступлении перед студенческим сообществом Аргентины и общении с крупнейшими американскими инвесторами.
- Поблагодарил западных партнеров за поддержку.
- Отметил мужество украинских защитников на передовой.
Ранее мы писали, что ВСУ ведут подготовку к наступлению на Херсонском направлении.
А Нацгвардия готовит плацдарм для наступления на Авдеевском направлении.
Тем временем на Западе опасаются, что Россия перехватит инициативу в Украине и снова пойдет в наступление.
Война в Украине идет уже 507-й день. Мы следим за последними новостями 15 июля 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги прошлого дня: "Дрон около Курской АЭС, три проблемы Байдена по Украине, Путин рассказал о разговоре с "вагнеровцами".
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