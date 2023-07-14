Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в пятницу, 14 июля.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о заседании ставки, где рассматривались ситуация на передовой и поставки снарядов армии. Глава ГУР Кирилл Буданов докладывал о ситуации в Беларуси: опасности оттуда сейчас нет. Анонсировал новые решения СНБО по санкциям, но подробностей не привел. Рассказал о своем онлайн-участии в американском бизнес-форуме, где обсуждались вопросы восстановления Украины.

Напомним, накануне Зеленский провел совещание по итогам саммита НАТО в Вильнюсе с командой международников, правительством и своим офисом.

Война в Украине идет уже 506-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 14 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 13 июля. Генштаб сообщил об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении. Продвинуться удалось восточнее Орехова на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка и Малая Токмачка - Новопокровка. Южнее Бахмута также был частичный успех. На Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях наступает РФ. На Лимано-Купянском направлении Россия скапливает "мощную группировку".

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