Нацгвардия готовит плацдарм для наступления на Авдеевском направлении
Нацгвардия готовит плацдарм для расширения наступления на Авдеевском направлении.
Об этом сообщил замдиректора одного из департаментов НГУ Николай Уршалович.
Сейчас на этом направлении атакует РФ, однако ВСУ удерживают позиции и готовят плацдарм для продолжения и расширения наступательных действий.
Напомним, что за прошедшую неделю ВСУ продвинулись более чем на километр под Мелитополем и Бердянском.
Также мы публиковали фото разрушенной гостиницы в Бердянске, где после ракетного удара погиб российский генерал.
Война в Украине идет уже 506-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 14 июля 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги дня 13 июля. Генштаб сообщил об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении. Продвинуться удалось восточнее Орехова на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка и Малая Токмачка - Новопокровка. Южнее Бахмута также был частичный успех. На Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях наступает РФ. На Лимано-Купянском направлении Россия скапливает "мощную группировку".
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