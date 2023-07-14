Нацгвардия готовит плацдарм для расширения наступления на Авдеевском направлении.

Об этом сообщил замдиректора одного из департаментов НГУ Николай Уршалович.

Сейчас на этом направлении атакует РФ, однако ВСУ удерживают позиции и готовят плацдарм для продолжения и расширения наступательных действий.

Напомним, что за прошедшую неделю ВСУ продвинулись более чем на километр под Мелитополем и Бердянском.

Также мы публиковали фото разрушенной гостиницы в Бердянске, где после ракетного удара погиб российский генерал.

Война в Украине идет уже 506-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 14 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 13 июля. Генштаб сообщил об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении. Продвинуться удалось восточнее Орехова на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка и Малая Токмачка - Новопокровка. Южнее Бахмута также был частичный успех. На Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях наступает РФ. На Лимано-Купянском направлении Россия скапливает "мощную группировку".

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